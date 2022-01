Coronanieuws: 'Frequent boosteren is niet ideaal', zegt topman Pfizer

22.30

Het jaarlijks inenten tegen het coronavirus is beter dan het frequenter geven van een boosterprik in de strijd tegen de coronapandemie. Dit zegt Albert Bourla, de topman van het farmaceutische bedrijf Pfizer Inc. "Het is gemakkelijker mensen ervan overtuigen die te nemen. Het is ook gemakkelijker te onthouden. Vanuit het perspectief van de volksgezondheid is dat een ideale situatie. We kijken of we een vaccin kunnen ontwikkelen dat beschermt tegen omikron en de andere varianten niet vergeet."