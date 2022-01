Financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven: zeker 100 banen geschrapt

Ziekenhuis Bernhoven. (Archieffoto)

Ziekenhuis Bernhoven in Uden verkeert in financieel zwaar weer. Hierdoor gaan er 100 tot 120 fulltime banen verloren. Daarnaast moet het ziekenhuis gaan samenwerken met een ander ziekenhuis of verpleeg- en verzorgingshuis in de regio om de problemen het hoofd te bieden.