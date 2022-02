Coronanieuws: 67.000 besmettingen, achterstand niet-gemelde tests loopt op

03.01

Een gebrek aan vertrouwen in de overheid en in elkaar hangt, samen met meer overheidscorruptie, sterk samen met een hoger aantal corona-infecties in een land, blijkt uit een nieuwe studie die in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet is gepubliceerd. Het gebrek aan vertrouwen is een betere graadmeter voor de mate van corona-infecties dan inkomensongelijkheid, de staat van de gezondheidszorg of hoe voorbereid een land was op een pandemie.