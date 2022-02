Coronanieuws: Jumbo-Visma stapt uit Ronde van Valencia na besmettingen

01.39

Burgers verliezen in rap tempo het vertrouwen in hun lokale overheid. Bijna veertig procent van de Nederlanders zegt weinig tot zeer weinig vertrouwen te hebben in hun gemeente. Het vertrouwen is de afgelopen jaren het snelst gedaald in plattelandsgebieden, blijkt uit een analyse van Kieskompas in opdracht van Trouw. Dat het algehele vertrouwen in de overheid gedurende de coronapandemie is afgenomen was al langer bekend.