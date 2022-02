112-nieuws: bolletjesslikker opgepakt • bekeuringen bij verkeerscontrole

16.46

Op de Hermelijnedreef in Oss is een sinkhole ontstaan. De oorzaak is slijtage, laat de gemeente aan DTV Nieuws weten. Het gat heeft een diepte van ongeveer één meter. Maandagochtend stonden er hekken om het gat heen. Zover bekend is er niemand in gevallen. In de loop van de dag is het gat gedicht.