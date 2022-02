Coronanieuws: 332.000 afspraken voor toegangstesten afgelopen week

03.29

Doordat Nederlandse tieners niet geboosterd worden zijn ze in het buitenland niet welkom bij trekpleisters, en dus schrappen scholen de unieke reizen voor hun scholieren, is te lezen in De Telegraaf. Landen zoals Frankrijk, Italië en Duitsland vragen een booster bovenop een vaccinatie van enige tijd geleden als mensen naar een museum, restaurant of toeristische trekpleister willen. Wie wil nu naar Rome als je niet naar binnen mag in het Colosseum, de Vaticaanse Musea of een goede pizzeria, vraagt de krant zich af.