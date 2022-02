Coronanieuws: touroperator TUI merkt groeiend vakantie-optimisme

04.54

Van de 42 Nederlandse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen, is alpineskiester Adriana Jelinkova de enige met een kritische ct-waarde. Dat zegt een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF. De ct-waarde is de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus. Jelinkova, die dinsdag besloot de slalom van woensdag over te slaan en terug naar Nederland te reizen, had de voorbije week geen contact met de andere leden van TeamNL.