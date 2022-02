Coronanieuws: thuiswerkadvies vervalt, versoepelingen horeca en festivals

09.08

Kies voor de eigen veiligheid. Daartoe roept de voorzitter van vakbond BOA ACP, Richard Gerrits, zijn leden woensdag op in een reactie op het bericht dat politiebonden hun leden vragen komend weekend niet op te treden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven.

"We gaan niet handhavend optreden als de politie niet aanwezig is. Normaal doen we dat in aanwezigheid van de politie. Als die er niet is, moeten boa’s kiezen voor hun eigen veiligheid", aldus Gerrits.