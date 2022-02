112-nieuws: Brandweer weet kat niet uit boom te halen • drie auto's botsen

10.38

Shishalounge Club Number One in Eindhoven blijft op initiatief van de eigenaar dicht. De zaak werd eind december vorig jaar beschoten en er is een explosief gevonden. De sluiting is desgevraagd door de gemeente gemeld. Nu de zaak op slot is, neemt de gemeente geen maatregelen, zo zegt een woordvoerder.

De politie kwam eind december in actie bij de horecazaak aan de Tongelresestraat nadat er was gemeld dat er gaten in de ramen van het pand zaten. Bij aankomst bleek ook dat aan de deur van het pand een explosief was vastgemaakt. Een speciale robot van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om deze te ontmantelen. Uit voorzorg werden tientallen omwonenden geëvacueerd.

De politie laat weten dat ze nog steeds bezig is met het onderzoek naar het incident en dat er nog geen zicht is op verdachten.