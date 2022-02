Eefke ontroerd na haar laatste dag op zender: 'Zoveel lieve luisteraars'

De laatste werkdag na ruim twintig jaar Omroep Brabant radio, dat hakt er wel even in. Eefke Boelhouwers heeft donderdag afscheid genomen van Omroep Brabant. Dat ging niet onopgemerkt voorbij, luisteraars reageerden massaal tijdens de uitzending om haar geluk te wensen. Een afscheid in tien foto's, met een lach en een traan.

Lobke Kapteijns Geschreven door

09.00 uur - op de fiets de dag beginnen

Eefke is traditiegetrouw op de fiets. Ze heeft slecht geslapen vertelt ze. "Na zoveel jaar radio maken, is een afscheid wel... Ja, hoe zal ik het zeggen: apart. En je wilt ook niet te laat komen op je laatste dag."

11.00 uur - 'Elvis Presley-garantie'

Eefke is van de rock 'n roll. "Ik draai altijd Elvis Presley. Burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard twitterde al: 'Hoe moet het nu met de 'Elvis-garantie'?' Ja, dat ga je na donderdag zeker minder horen. Maar vandaag komt hij ieder uur voorbij!"



Luisteraar Leo Aarts uit Eindhoven is er al op tijd bij. Nog voor de uitzending begint, komt hij langs om Eefke een aantal dvd's van Elvis Presley te overhandigen. “Ik heb altijd met zoveel plezier geluisterd, deze dvd’s zijn bij jou op de juiste plek.”

13.00 uur - We zijn los

De radioshow is gestart. Eefke, afkomstig uit Rucphen en al jaren woonachtig in Eindhoven, is verknocht aan radio. "Radio is zo'n krachtig medium, ondanks alle verschillende nieuwsbronnen hebben mensen altijd nog behoefte aan een praatje en informatie." Toch besluit ze na al die jaren om wat anders te gaan doen. Wat precies, weet ze nog niet. "Ik neem nu even lekker de tijd om dat uit te zoeken, op zoek naar nieuwe avonturen."

13.30 uur - Lachen met bloopers

Bij een afscheid hoort ook een terugblik op de afgelopen twintig jaar, inclusief bijzondere radiofragmenten. Zoals die keer dat ze haar neus brak tijdens een uitzending. "Ik wilde achter een collega aanlopen om nog iets te zeggen en kreeg die dikke, geluidsdichte deur vol tegen m'n neus. Krak! Ik moest naar de EHBO en kon de show niet zelf afmaken." Ze maakte de show ook niet af toen ze de heetste hamburger van Nederland mocht voorproeven, bestemd voor het Dutch Chili Contest. Al na twee happen werd ze gevloerd en ging ze van zender af. "Ik nam twee grote happen en riep nog 'ik hou van pittig eten!' Twintig minuten later brak het zweet me uit, ik werd helemaal groen. Ze hebben me naar huis gebracht, want het ging niet meer."

14.35 uur - Live muziek in de studio

"Geef me live-muziek in de studio en er gaat een confetti-kanon af in m'n hoofd. Dan is dit echt de mooiste baan van de wereld", vertelt Eefke trots. Dat wordt geregeld. Het is een grote verrassing dat Anneke van Giersbergen live optreedt in de studio. "Potverdorie, Anneke zit er gewoon! Op dit soort momenten ben ik echt dolgelukkig."

15.00 uur - Zóveel reacties van luisteraars

Luisteraars reageerden al massaal toen Eefke vorige week haar vertrek aankondigde. Maar ook donderdag ontploft het Whatsapp-account van Omroep Brabant, emoji's met tranen stromen binnen. "Het zijn echt honderden superlieve berichtjes, van trouwe luisteraars die me succes wensen. Dat breekt me wel even. Voor die mensen heb ik al die jaren radio gemaakt." 15.15 uur - Goed eten en drinken

Al veertien jaar schuift chef-kok Peter Kessler aan bij de radioshow van Omroep Brabant, altijd met een goed recept. Deze keer wordt het een luxe maar makkelijk diner: oesters, garnalen en een goed glas wijn.

15.45 uur - voor het laatst: houdoe eej!

En dan is het tijd om die laatste uitzending af te sluiten, dat gaat niet zonder tranen. "Het is supermooi geweest. Ik heb heel m'n ziel en zaligheid in mijn radioshow gelegd de afgelopen twintig jaar. Het is een verlengstuk van mezelf geworden. Maar het is goed zo, ik vond dit een heel mooie laatste uitzending." Ze sluit traditiegetrouw af met Elvis Presley en 'houdoe eej!' Luister hier het laatste uur van Eefke terug.