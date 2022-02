Coronanieuws: kabinet kan carnavalsvierders nog niet geruststellen

03.59

Het aantal Nederlandse patiënten dat wacht op een nieuwe nier, hart of long, is in 2021 gestegen. Dit is mede het gevolg van de lockdown en volle ic's met coronapatiënten, is te lezen in De Telegraaf. Vooral de actieve nierwachtlijst (voor de nier van een overleden donor) is toegenomen. Stonden er in januari vorig jaar 806 nierpatiënten op, de teller staat in januari 2022 op 877 wachtenden. "Er is een knellende dialysecapaciteit ontstaan in enkele regio's."