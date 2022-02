112-nieuws: auto belandt in sloot • winkeldief dreigt met mes

12.13

Een automobilist is zaterdagochtend rond halftwaalf in een greppel beland naast de Bosschebaan in Heesch. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Die landde naast de Bosschebaan. De brandweer heeft de man uit zijn auto bevrijd. Vervolgens is hij in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk zou geen ander verkeer betrokken zijn geweest. De weg was geruime tijd afgesloten.