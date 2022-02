112-nieuws: peperdure Maserati in brand • Tilburger vast na mishandeling

10.49

Een fietsendief is zaterdagavond gearresteerd in Tilburg. Iemand had gezien hoe hij een elektrische fiets in een busje had geladen op de Umberstraat in Tilburg en wegreed en waarschuwde de politie. De 52-jarige verdachte uit Tilburg is vastgezet en de fiets kon terug naar de eigenaar.