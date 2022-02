Motor van levensgevaarlijke snelheidsduivel heeft nieuwe eigenaar

Foto: Domeinen Roerende Zaken Foto: Domeinen Roerende Zaken Volgende Vorige 1/2 Foto: Domeinen Roerende Zaken

De in beslaggenomen motor van de man die in de zomer van 2020 in slechts elf minuten van Breda naar Rotterdam scheurde, heeft een nieuwe eigenaar. De snelheidsduivel racete samen met een andere motorrijder met 250 kilometer per uur over de A16 en haalde daarbij extreem gevaarlijke stunts uit. Ook plaatsten ze een video van hun rit op internet.

De twee reden links en rechts inhalend, slalommend en zeer dicht achter andere auto’s. Een ritje Rotterdam-Breda duurt normaal gesproken een kleine veertig minuten. De videobeelden gingen viraal. Ook de politie zag de beelden en ging naar de mannen op zoek. Meerdere tips van getuigen leidden tot hun arrestaties.

