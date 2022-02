112-nieuws: kindje met hoofd vast in hek • stroomstoring in Roosendaal

17.40

Een auto is dinsdag rond kwart voor vijf tijdens een proefrit op de Nergeda in Boxtel in brand gevlogen. Een automonteur maakte de proefrit toen de auto spontaan in brand vloog. Hij wist de auto stil te zetten en zichzelf in veiligheid te brengen. De brandweer werd gealarmeerd, maar toen zij arriveerde, stond het voertuig al in lichterlaaie. De politie sloot de weg enige tijd af.