Verdachte aanslagen Poolse supermarkten op vrije voeten

De man die als chauffeur betrokken zou zijn geweest bij de aanslagen op de Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther en Beverwijk, komt 7 maart op vrije voeten. Dit heeft de rechtbank in Alkmaar dinsdag bepaald. Het OM is het er helemaal niet mee eens dat Amsterdammer Antonio N. zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten.

N. moet zich wel aan verschillende voorwaarden houden. Hij moet gaan wonen bij een organisatie die huisvesting biedt aan ex-gevangenen, waar hij moet meewerken aan behandeling. Ook heeft hij een meldplicht, mag hij geen drugs gebruiken en geen contact hebben met medeverdachten in de zaak.

Doet hij dat allemaal niet, dan moet hij terug de cel in.

De voorlopige vrijlating is dus tegen het zere been van justitie, dat maandag nog benadrukte dat de Amsterdammer in verband wordt gebracht 'met zeer ernstige misdrijven'.

Zijn advocaat bracht daar tegenin dat hij weliswaar 'betrokken is geweest bij hele nare feiten, maar zowel uit zijn eigen verklaringen als uit telefoonberichten bleek dat hij alleen de vraag heeft gehad om mensen van A naar B te brengen'.

'Als jonge jongen geronseld'

Hij is volgens zijn advocaat als jonge jongen geronseld voor iets waarbij op de achtergrond sprake lijkt te zijn van veel grotere belangen. Ze zei maandag dat het er alle schijn van heeft dat de aanslagen op de Poolse supermarkten zijn terug te voeren op een conflict tussen twee verschillende partijen "die dergelijke winkels exploiteren en elkaar het licht in de ogen niet gunnen".

Ze putte daarbij uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de recherche, die in het strafdossier is beland en die zou worden ondersteund door aangetroffen DNA-sporen op onderdelen van explosieven.

In totaal heeft het OM negen verdachten voor de reeks aanslagen en pogingen daartoe. Het is nog niet duidelijk wanneer de strafprocessen inhoudelijk dienen.

Ravage

De aanslag in Heeswijk-Dinther was op 8 december 2020. Er explodeerde een raam van Biedronka. Een grote ravage was het resultaat. De omgeving van de supermarkt lag bezaaid met glasscherven en brokstukken.



In Tilburg was in januari 2021 een aanslag op de Poolse supermarkt Warszawa aan het Paletplein in Tilburg. Daar wordt Antonio N. niet mee in verband gebracht.