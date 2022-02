112-nieuws: dakplaten van bedrijf gewaaid • stormschade in Dorst

07.43

Op de A50 van Oss naar Eindhoven is tussen Uden-Centrum en Veghel een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat meldt de ANWB. Op de linkerrijstrook ligt rommel. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond halfnegen weer vrij is. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn. Door het ongeluk is er zo'n drie kilometer file ontstaan.