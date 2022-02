Coronanieuws: 'Peking tijdens Spelen een van de veiligste plekken op aarde'

06.45

Carl Verheijen is blij dat de Nederlandse sportploeg het coronavirus bij de Olympische Spelen buiten de deur heeft weten te houden. "We hebben een streng beleid gehanteerd, vooraf en ook hier in China. Dat heeft wel voor wat stress gezorgd. Aan de andere kant merkten we wel dat het na vier of vijf dagen van iedereen afviel. Als Nederland zijn wij daar goed uitgesprongen en hebben we goed gepresteerd", aldus de chef de mission van TeamNL. "Ik ben heel blij en trots dat niemand van ons positief heeft getest."