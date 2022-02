112-nieuws: voor vier ton aan hennep gevonden • vrouw (38) vermist

14.04

De politie is op zoek naar de 38-jarige Jane Vermelis. Ze is zondagochtend in haar pyjama vanuit haar huis in Den Bosch vertrokken en sindsdien niet meer gezien. Haar familie vermoedt dat ze in verwarde toestand is vertrokken. Het Search And Rescue team (SAR) zoekt met speurhonden naar Jane.

De politie roept mensen die meer informatie hebben op om zich te melden.