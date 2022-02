112-nieuws: bestelbus crasht en rijdt door verkeersbord • botsing in Oss

23.16

Een automobilist is dinsdagavond laat gewond geraakt bij een botsing in de Joost van den Vondellaan in Oss. De auto waarin de man zat, kwam rond elf uur op de kruising met de Brederostraat in botsing met een andere auto. De gewonde bestuurder is door een verpleegkundige onderzocht en daarna in een ambulance meegenomen. Volgens een 112-correspondent had het slachtoffer op het oog lichte verwondingen.