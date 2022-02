112-nieuws: bestuurster gewond na ongeluk • drugslab gevonden in Eindhoven

04.54

Een man is woensdagnacht rond drie uur neergestoken op het Skaeve Huse-terrein aan de Rueckertbaan in Tilburg. Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers behandeld en daarna naar een ziekenhuis gebracht. Skaeve Huse zijn eenvoudige, vrijstaande containerhuizen voor mensen die flinke overlast in hun omgeving veroorzaken. De identiteit van de verdachte is bekend bij de politie, maar hij is nog niet aangehouden.