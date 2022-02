Brand bij klein drugslab Eindhoven: 51-jarige man opgepakt

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Een 51-jarige man is donderdag aangehouden nadat de brandweer in een Eindhovense garage een klein drugslab ontdekte. De brandweer was 's nachts opgeroepen om een brand te blussen in een garagebox.

Tijdens het bluswerk roken brandweermensen een sterke, chemische geur. De hulpdiensten vonden vaten met verschillende chemicaliën, die vaak worden gebruikt bij het maken van synthetische drugs. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) doet samen met de recherche onderzoek. De eigenaar van de garage heeft volgens de politie rook ingeademd en moest naar het ziekenhuis. Donderdagmiddag meldt de politie dat hij ook is opgepakt.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.