Vermiste Jane appte nog 'Please, please kun je me helpen?'

Familie en vrienden van Jane Vermelis (38) uit Den Bosch zijn radeloos. "We hebben Jane nooit eerder zo van de kaart meegemaakt als vorig weekend", vertelt haar vader Hans Vermelis. "Een vriendin is zaterdag zelfs bij haar blijven slapen zodat ze niet alleen was. Zondagochtend is ze toch ongezien vertrokken en zijn we het spoor bijster", klinkt het wat wanhopig uit de mond van Hans.

"Zeker 25 vrienden zijn samen met de familie zondag meteen gaan zoeken", vertelt Monique die al sinds Jane's negende jaar haar stiefmoeder is. Het ging volgens Monique goed met Jane totdat er twee weken iets gebeurde waardoor ze compleet van slag was. "Wij denken dat er iets op het werk is gebeurd. Ze heeft zich namelijk op donderdag ziek gemeld."

Haar vader vermoedt ook dat op het werk iets is voorgevallen. "Ze heeft namelijk per direct haar ontslag ingediend. Daar zou ze afgelopen maandag een gesprek over hebben want haar werkgever wil haar niet kwijt. Ze zijn heel tevreden over haar, is ons verteld."

Jane werkt met dementerende bejaarden in het Sint Jozefoord in Nuland. "Ze had het daar erg naar haar zin", weet stiefmoeder Monique. "De bewoners zijn ook dol op haar. We weten niet wat zich daar heeft afgespeeld en ook Jozefoord zegt het niet te weten. We weten alleen dat Jane helemaal de weg is kwijtgeraakt en zich ziek heeft gemeld."

Jane en haar vader hadden al enige tijd geen contact met elkaar. "Het feit dat zij mij vorige week zaterdag belde in paniek, is alleen maar een teken dat het echt heel slecht met Jane ging. Ze heeft daarvoor echt mentaal over een drempel moeten stappen. Ik heb haar die zaterdag naar mijn huis gebracht maar er was nauwelijks een touw aan haar verhaal vast te knopen. Ze moest heel veel huilen en staarde vervolgens weer wezenloos voor zich uit. Ze wilde niet blijven maar liever naar haar eigen huis terug waar een vriendin haar zou opvangen. Dat is ook gebeurd. Toch is ze er in de ochtend zomaar vandoor gegaan zonder telefoon, geld en jas."