Dit gebeurt op carnavalszaterdag: drukke binnensteden en carnavalstoerisme

In Breda was het zaterdagmorgen al erg bedrijvig. Rond 10 uur in de ochtend werden de eerste reuzenpoppen naar het plein gebracht die tijdens carnaval niet blijven staan op de Grote Markt. De poppen vertegenwoordigen de hoofrolspelers uit de Bredase carnavalsgeschiedenis die teruggaat naar 1500 toen de Spanjaarden werden verdreven. De bedoeling is dat de reuzenpoppen een traditie worden naast de optocht die dit jaar afgeblazen is vanwege coronamaatregelen.