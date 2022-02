112-nieuws: auto slaat over de kop in Breda • gewonden na omvallen steiger

10.35

Twee drugsdealers zijn zaterdagmiddag aangehouden op de Dunantstraat in Roosendaal. De auto van het tweetal werd door agenten aan de kant gezet nadat iemand bij hen in de auto was gestapt. Die wilde drugs kopen van het duo. De bijrijder, een 19-jarige Roosendaler, had zakjes MDMA, cocaïne, 3-MMC en 4-MMC in zijn onderbroek. De 22-jarige bestuurder uit Wouw had zakjes met wit poeder en hennep op zak. Ook op de achterbank van de auto lagen zakjes drugs. Alle drugs is in beslag genomen.