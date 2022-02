Tóch nog een beetje Kruikenstad in koor • ontknoping Metworstrennen

12.44

Een 17-jarige Tilburger heeft zich in de nacht van zondag op maandag flink misdragen in het uitgaanscentrum. Hij zou in een café iemand met gebalde vuist in het gezicht hebben geslagen en maakte daarna slaande en schoppende bewegingen naar portiers en agenten. Ook bedreigde hij de dienders tijdens het transport naar het cellencomplex. In totaal hield de Tilburgse politie in het centrum negen mensen aan.