112-nieuws: scooterrijder zwaargewond na val • ernstig ongeval A17

16.31

Een scooterrijder is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij met z'n scooter gevallen is op de Tongelresestraat in Eindhoven. Er was geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk. De verwachting is dat de bestuurder is geschrokken van iets op straat, waardoor hij uit is gegleden.

De bestuurder bleek in eerste instantie niet aanspreekbaar, daarom werd een traumahelikopter opgeroepen. Deze is later toch afgezegd, omdat de bestuurder bij kwam. Hij had volgens een 112-correspondent een flinke hoofdwond.

Uiteindelijk is de bestuurder met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.