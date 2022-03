Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 A59 weer open ongeval tussen twee auto's bij Rosmalen

Op de snelweg A59 in de richting van Oss naar Den Bosch is zondagmiddag ter hoogte van Rosmalen een ongeval gebeurd. Daarbij waren twee personenauto's betrokken. De weg was enige tijd afgesloten.

De ene auto kwam door de aanrijding op z'n kant terecht. Volgens een 112-correspondent kon het slachtoffer zelf uit het voertuig komen en richting de hulpdiensten strompelen. Het andere voertuig werd bestuurd door een vrouw. Zij raakte voor zover bekend niet gewond. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Verkeer vanuit Nijmegen en Arnhem werd omgeleid via de A15 en de A2.