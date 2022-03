555-nieuws: Julie, Fleur en Saar verkopen speelgoed om Oekraïners te helpen

14.22

Een aantal stamgasten van café Dok19 in Breda kwamen aan de bar op het idee om spullen in te zamelen voor de Oekraïne. Een paar dagen later is het café bijna te klein om alles op te slaan. Levensmiddelen, kleren en vooral veel medische spullen worden gebracht. "Vooral aan medische hulpgoederen is behoefte", zegt initiatiefnemer Job van der Zon.

Hij vertrekt samen met een kameraad komende nacht naar de grens van Polen met de Oekraïene. "Dertien uur rijden, want zo dichtbij is de oorlog!" Dat merkt Job ook aan de betrokkenheid van mensen. Spullen komen nog steeds binnen. Ze worden in Polen afgeleverd bij een hulporganisatie.