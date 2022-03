Auto eruit en e-bike erin? Hoge benzineprijzen zet mensen aan het denken

Cindy van de Hoek.

De crisis in Oekraïne zorgt voor torenhoge prijzen aan de pomp. Inmiddels staat de teller op 2,50 euro per liter benzine. Reden voor mensen om na te denken over alternatieven, zoals een elektrische fiets.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Willem Cranenbroek, van fietsenzaak Stella in Eindhoven, hoort de laatste dagen vaker dat de hoge benzineprijs het laatste zetje geeft. “Dat hoorden we eerder ook wel ooit, maar de laatste dagen is dat toch het meest gehoorde argument.”

"Het scheelt mij te veel geld en te veel benzine als ik de auto pak."

Cindy van de Hoek heeft de keuze al gemaakt. Zij laat de auto vaker thuis. Voor ritjes naar de stad, maar ook voor woon-werkverkeer. “Het scheelt mij te veel geld en te veel benzine als ik de auto pak en dat geldt ook voor mijn man. Hij rijdt twintig kilometer naar zijn werk en ik veertien, dus dat merk je in de portemonnee.” Juist die afstand woon-werkverkeer (tot twintig kilometer) is voor de meeste kopers van een e-bike reden om de auto te laten staan, vertelt Bas van Herk van Van Herk Fietsen in Veldhoven. We zien dat die groep steeds vaker overstag gaat. We noemen die groep de 'niet-fietsers'. Dat zijn de mensen die eigenlijk het liefst lekker warm in de auto zitten maar voor die afstanden in de zomermaanden wel een e-bike aanschaffen."

"Ik verwacht wel dat de benzineprijzen een extra boost aan de verkoop geven."

Of er nu echt sprake is van een piek door de hoge benzineprijzen is volgens eigenaar Bas van Herk moeilijk te meten. Het voorjaar is voor fietsverkopers altijd de beste tijd van het jaar. "Maar ik verwacht wel dat de benzineprijzen een extra boost aan de verkoop geven."

Dat de e-bike steeds populairder wordt, is al langer bekend. Brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging maakten donderdag bekend dat de verkoop van e-bikes vorig jaar voor het eerst de verkoop van gewone fietsen oversteeg. Van alle honderd die verkocht werden, waren er 52 elektrisch.

"Het is ideaal, het is schakelen en je bent weg. Het scheelt bij de pomp maar ook in parkeerkosten."