112-nieuws: botsing twee auto's in Oosterhout • ongeluk op de A58

04.15

De bewoonster van een appartement aan de Nassaustraat in Tilburg is vrijdagochtend rond kwart over vier gewond geraakt. In haar appartement was brand ontstaan. Een buurman zag rook uit de voordeur komen en waarschuwde de hulpdiensten. De brandweer forceerde de voordeur en bluste de brand die vermoedelijk was ontstaan in de keuken. De bewoonster was volgens een 112-correspondent bewusteloos en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat, is niet duidelijk.