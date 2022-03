Coronanieuws: kabinet buigt zich over afschaffen laatste coronaregels

05.35

China rapporteerde dat er maandag 5280 nieuwe coronagevallen zijn bijgekomen. De omikronvariant is verantwoordelijk voor de toename in coronazieken in het land. Drieduizend van de nieuwe gevallen werden geregistreerd in de noordoostelijke provincie Jilin, waar vorige week een lockdown werd ingesteld voor de negen miljoen inwoners van de provinciehoofdstad Changchun. Inmiddels moeten in totaal 30 miljoen Chinezen op verschillende plekken in het land in lockdown.