112-nieuws: brand in vakantiehuisje Cromvoirt • gaslek in Chaam

10.58

Een Tilburger heeft woensdagmiddag dronken een aanrijding veroorzaakt bij het winkelcentrum aan de Westermarkt. Na die botsing zou hij zijn doorgereden. Een motoragent zag even later de auto staan in de wijk de Reit. De man zei in eerste instantie nog dat hij niet bij het winkelcentrum geweest was, maar bekende uiteindelijk alsnog. Hij is aangehouden en krijgt een rijverbod.