Goirlese boer doet op valreep mee aan verkiezingen, nu heeft 'ie 4 zetels

Op de absolute valreep schreef hij zich in voor de gemeenteraadsverkiezingen, slechts enkele uren voor de deadline. En nu is boer Corné van Rooij met zijn splinternieuwe partij de op één na grootste in Goirle. "Je kunt wel zeggen dat het redelijk geslaagd is, ja."

Donderdagochtend zit Van Rooij aan het ontbijt. "Het is laat geworden gisteren, maar ik kan wel even praten", vertelt hij, roerend in zijn mok. Van Rooij is geen vreemde in de raad. Dertien jaar lang was hij raadslid van het CDA in Goirle, maar in 2019 stapte hij uit de partij.

"Ik was er klaar mee. En als je niet meer in de politiek zit, ga je er toch anders naar kijken." Van Rooij vervolgt: "Dan zie je dat de politiek eigenlijk heel afstandelijk is. Maar dat zie je dus pas als je er zelf niet meer inzit. Daardoor kwamen we onlangs met het idee om een nieuwe partij op te richten."