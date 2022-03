Inbrekers hebben het gemunt op kleine auto's in Tilburgse wijk

Reeks auto-inbraken in Tilburg

Inbrekers hebben woensdagnacht in de Predikherenlaan In Tilburg in zeker zes auto's ingebroken. De daders hadden het gemunt op elektronica en kostbare spullen die in de auto's lagen. Ook een geparkeerde scooter werd volledig gestript.

Opvallend was de voorliefde van de daders voor de kleinere modellen van de merken Toyota, Peugeot en Citroën. "Van deze auto's was het slot geforceerd om in de auto's te komen. De meeste elektronica is eruit gehaald, zoals geluidsinstallaties en -boxen", vertelt Tom. Zijn auto en die van zijn vriendin waren eveneens het doelwit van de inbrekers. "Bij mijn vriendin is het navigatiesysteem uit de auto gehaald. Opvallend was dat ze in alle auto's de airbags hebben laten zitten." Airbags kunnen mogelijk veel geld opleveren voor dieven.

"Ik vermoed dat het om een bende gaat."

De daders braken ook nog een garagebox open. "Van de auto die daarin stond is de ruit ingeslagen en ook zijn er kostbare spullen uit de auto gehaald. Ik vermoed dat het om een bende gaat." Tom en zijn vriendin hebben aangifte gedaan bij de politie en zitten inmiddels met hun verzekeringsmaatschappij om de tafel. "Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken in deze buurt. Gelukkig worden de meeste gestolen spullen deels of helemaal vergoed. Verder is het een vreemde gedachte dat ze in je auto zijn geweest en spullen hebben meegenomen waar ze eigenlijk vanaf horen te blijven."

