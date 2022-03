112-nieuws: fietser aangereden door stadsbus • vrouw zwaargewond na val

15.24

In de achtertuin van een huis aan de Tollensstraat in Oss is zaterdagmiddag brand ontstaan. Reden was een veel te volle asbak die vlam vatte. Ook de gevelbeplating is volgens een 112-correspondent gaan smeulen. De brand is niet in het huis geweest, maar binnen hangt wel veel rook. Bewoners van het huis waren niet thuis toen de brand ontstond. De brandweer had de brand snel onder controle.