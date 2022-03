Gerda was én blijft de enige vrouw in Steenbergse raad: 'Van de zotten'

Gerda (59) is de enige vrouw in de gemeenteraad van Steenbergen.

Gerda van Caam was de enige vrouw in de gemeenteraad van Steenbergen. En is dat na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds. "Het is van de zotten. Er moet écht iets veranderen."

436 voorkeursstemmen kreeg de 59-jarige Van Caam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zo'n tien keer meer dan vier jaar geleden. Daardoor verkeert het stemmenkanon 'helemaal in een roes'. "Toen de voorkeursstemmen vrijdag per persoon werden opgenoemd, klonk alleen bij mijn naam applaus. Fantastisch", zegt ze zaterdagochtend. En tóch is de vijftiger niet helemaal te spreken over de verkiezingsuitslag, die uitmondde in een overwinning voor haar partij Gewoon Lokaal! De gemeenteraad van Steenbergen was het extreemste voorbeeld van een scheve man-vrouw verhouding. Van de 19 raadsleden waren er voor de verkiezingen 18 man: Van Caam was het enige vrouwelijke raadslid.

"Het is zo belangrijk dat er een weerspiegeling van de samenleving in de raad zit."

Nu de kiezer heeft gesproken, is die verhouding tot haar verbazing onveranderd. Oké, eerlijk is eerlijk, ook Esther Prent kreeg genoeg voorkeursstemmen om in de raad te komen. Maar zij wil volgens Van Caam net als de vorige vier jaar wethouder worden. En dus zal Van Caam wederom als enige vrouw plaatsnemen in de gemeenteraadsbankjes. "Het is van de zotten", is Van Caam er kort maar krachtig over. "Er moet écht iets veranderen. Het is zo belangrijk dat er een weerspiegeling van de samenleving in de raad zit. Bijvoorbeeld als er voorstellen worden gedaan over borstkankeronderzoeken. Je kunt als vrouw moeilijk aan mannen uitleggen hoe dat is."

"Ik denk dat veel mannen nu pas in de gaten hebben dat die verdeling ongezond is."