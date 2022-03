Rijstrook A67 dicht tot na avondspits vanwege gekantelde vrachtwagen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Op de A67 ter hoogte van Geldrop richting Eindhoven kantelde een vrachtwagen, waardoor de weg bezaaid lag met schroot. Grote vertragingen waren het gevolg, de extra reistijd liep op tot twee uur. Rond 9 uur stond er nog altijd 13 kilometer file.

De rechterrijstrook op de A67 richting Eindhoven is dinsdag naar verwachting dicht tot na de avondspits, meldt Rijkswaterstaat. Op de snelweg kantelde dinsdagochtend om kwart over vijf uur een vrachtwagen met schroot ter hoogte van Geldrop. Het verkeer wordt vanaf het knooppunt Zaarderheiken omgeleid over de A73 richting Roermond en de A2 richting Eindhoven.

De A67 kende een drukke ochtendspits. Weggebruikers moesten door het ongeluk rekening houden met extra reistijd. De file achter het ongeval liep rond negen uur op tot twaalf kilometer met een vertraging van anderhalf uur. Inmiddels is de file opgelost. Werkzaamheden na de spits

De vrachtwagen is geborgen. Een beschadigd portaal moet nog verwijderd worden. Daarbij gaat de snelweg even helemaal dicht. Door het ongeval lag de geleiderail plat en zijn schakelkasten en verkeersborden geraakt. Na de avondspits wordt begonnen met repareren.

