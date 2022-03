112-nieuws: bosbrand in Waalre • oude brandt uit op A73

18.10

Op de Veerweg in Sprang-Capelle is rond 17.30 uur een fietsster in een sloot naast de weg terechtgekomen. Vermoedelijk is ze aangereden, maar volgens de politie is er nog veel onduidelijk.

De vrouw kwam in een zeker twee meter diepe sloot naast de weg terecht. Hulpverleners hebben haar uiteindelijk op de wervelplank gekregen, waarna ze met spoed overgebracht is naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek naar de toedracht.