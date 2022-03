112-nieuws: vechtpartij in café • verwarde man aangehouden

22.52

In een café aan de Strijpsestraat in Eindhoven is donderdagavond een vechtpartij geweest tussen een groepje mensen. Het gevecht is uiteindelijk doorgegaan op straat. Daarbij is volgens een 112-correspondent iemand gewond geraakt. Ook werd er een autoruit vernield.

De politie ging in de eerste instantie naar de Strijpsestraat, omdat er een melding binnen was gekomen van een schietpartij. Eenmaal daar, bleek dat het ging om het geluid van de autoruit die kapot was gegaan. De politie heeft iemand aangehouden. "Wat de rol van deze persoon is geweest, zoeken we nog uit", aldus de politie.