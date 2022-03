112-nieuws: Bakfiets met kinderen slaat over de kop

11.23

Een 41-jarige automobilist is vrijdagavond in de Heikantlaan in Tilburg klemgereden door andere automobilisten. Zij hadden gezien dat de bestuurder tegen een andere auto was gereden en daarna doorreed. De botsing vond rond elf uur plaats bij de Hasseltrotonde. De 41-jarige man is aangehouden. In het politiebureau bleek dat hij één keer teveel gedronken had. Daarnaast bleek dat hij geen rijbewijs heeft. Dit is eerder in Polen afgenomen nadat hij teveel gedronken had.

