112-nieuws: oudere man rijdt met auto in kanaal • lachgasrijder gepakt

16.13

Een schuurtje in de polder bij Dussen is in vlammen opgegaan. Het gaat om een schuurtje dat in een weiland tussen de bomen staat aan de Diebracht.

Rookwolken waren van grote afstand te zien. Het schuurtje bleek niet meer in gebruik te zijn. Jongeren wilden het verbouwen zodat het schuurtje gebruikt kon worden, maar dat is niet meer mogelijk.

De brandweer van Dussen heeft het schuurtje geblust. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Van kortsluiting is geen sprake, want in het schuurtje ligt geen electriciteit. Mogelijk is het in brand gestoken.