Sloopkogel voor deel WoensXL: leegstaande winkels verdwijnen voor woningen

Winkelcentrum Woensel in Eindhoven gaat flink op de schop. Een deel van WoensXL wordt gesloopt om plaats te maken voor zeker tweeduizend woningen, horecagelegenheden en groen. Dat is althans het plan van de gemeente Eindhoven, eigenaar Certitudo, woningcorporaties en de winkeliersvereniging. De grote leegstand in het winkelgebied is de reden voor de grote metamorfose.

De afgelopen tijd lieten partijen onderzoeken hoe het tweede winkelcentrum van Eindhoven gered kan worden. Daar is nu een eerste plan voor gemaakt. "We willen een compacter winkelcentrum met een meer dorpsgevoel", vertelt René Clijssen van Certitudo, groot eigenaar van het winkelcentrum.

WoensXL is een begrip in de regio. Het half overdekte centrum met ongeveer 140 winkels vierde pas nog zijn 50-jarig jubileum. Maar heel veel reden tot feest is er niet. Het gaat al jaren minder met het winkelcentrum. Winkelend publiek blijft weg en de leegstand neemt steeds verder toe. Inmiddels staan zeventien winkels leeg, bijna vijftien procent.

Wethouder Yasin Torunoglu: "We willen de levendigheid terugbrengen, met veel groen en pleintjes met horeca." Torunoglu droomt zelfs over parkjes met bomen. "Maar we hebben ook een woonopgave te realiseren."

Daarvoor moet een deel van de noord-, west- en oostzijde van het winkelgebied wijken, net als de parkeerterreinen. "Die giga-parkeerplaatsen zijn een achterhaald concept. Daardoor is het winkelcentrum nu een geïsoleerd gebied. Daar willen we van af."

De winkeliersvereniging is blij met de plannen. Die stuurde drie jaar geleden een brandbrief naar de gemeente over de grote leegstand. "Het is nu te eentonig, te weinig horeca en te weinig woningen. 's Avonds na zes uur is het hier uitgestorven'', vertelt voorzitter Marcel Emmen van de winkeliersvereniging.

Er verdwijnt straks 12.000 vierkante meter aan winkelruimte, bijna de helft van de terminal van Eindhoven Airport. "Daarvoor komt wel vijfduizend vierkante meter aan horeca terug. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor twee grote restaurants, een bowlingcentrum en een bioscoop."

De sky lijkt the limit voor het vernieuwde WoensXL. De kosten van de plannen lopen in de miljoenen. Toch is er een maar. "Wij kunnen dit niet met alle partijen samen ophoesten", zegt de wethouder. Hij hoopt dat het Rijk bijspringt. Het plan moet uiteindelijk als blauwdruk voor andere winkelcentra in de stad dienen. "Dit is slechts het begin. We hebben veel van dit soort typen wijkwinkelcentra in de stad waar we de detailhandel een heel grote boost kunnen geven."

Het is nog onduidelijk wanneer de sloop en het bouwen kan beginnen. Het plan is nog verre van definitief. De komende tijd worden de ideeën verder uitgewerkt. Waarschijnlijk wordt het ontwerp in oktober of november voorgelegd aan de gemeenteraad. Over acht tot tien jaar moet het nieuwe woon-, leef- en winkelcentrum helemaal klaar zijn.