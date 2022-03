Wielermaatje zwaargewonde fietser na tractor-ongeluk: 'Was enorme pech'

Het was voor het eerst dat ze weer gingen fietsen op de woensdagavond. Dankzij de zomertijd kon dat weer. Maar het eerste tochtje van LTC ’t Groene Woud uit Liempde kreeg een dramatische wending. Een van de leden raakte bij een ongeluk in Best zwaargewond. Hij kwam terecht onder een deel van een tractor dat afbrak. Het heeft een grote impact op zijn wielremaatjes.

Een van de fietsmaatjes van het slachtoffer schetst de situatie. Ze fietsten over landweg, de groep was in tweeën gesplitst. De voorste groep reed een tractor met werktuigen tegemoet. "De tractor was heel breed, dus om ruimte te maken voor de fietsers reed de bestuurder van de tractor de berm in." En toen ging het mis, vertelt de renner, die niet met naam genoemd wil worden.

Toen de wielrenners woensdagavond rond tien voor zeven fietsten over de Oude Baan in Best, brak een deel van een voorbijrijdende tractor af. Eén van de fietsers kwam onder het loodzware onderdeel, de vorenpakker, terecht en raakte zwaargewond.

Hij raakt geëmotioneerd als hij erover vertelt. "Het was enorme pech dat wij daar net op dat moment fietsten. Was dat ding twee seconden later afgebroken, dan was er niks gebeurd. Maar als we in een grote groep hadden gefietst, was het misschien nog erger geweest", realiseert hij zich.

Het slachtoffer kwam deels onder het loodzware onderdeel terecht. "Met een stuk of tien wielrenners hebben we geprobeerd om het op te tillen, maar het was te zwaar", vertelt de renner. "Uiteindelijk kregen we er toch zoveel beweging in, dat we de benen van het slachtoffer eronderuit kregen."

Hoe het ongeluk kon gebeuren, weet de renner niet. Hij vraagt zich af of de boer helemaal vrijuit gaat. "Maar het onderzoek laat in over aan de politie." De grootste zorgen liggen in ieder geval bij het slachtoffer. Het maakt veel los bij de vereniging LTC ’t Groene Woud. "Het raakt ook mij nog steeds meer", zegt het clublid snikkend.

Komende zondag staat de volgende tocht van de club op de planning. Of die doorgaat, is nog maar de vraag. "Daar moeten we het nog over hebben."

Beelden van vlak na het ongeluk: