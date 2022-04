112-nieuws: auto in het water in Breda • rijstrook dicht op A67

22.15

De politie was donderdagavond met verschillende eenheden op zoek naar een verdachte van een beroving in de buurt van de Elburglaan in Eindhoven. Daar zou iemand op straat beroofd zijn. De politie was met veel mensen aanwezig om de wijk uit te kammen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat er zou zijn buitgemaakt. Ook is het niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.