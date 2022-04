112-nieuws: fietser zwaargewond na ongeluk • A58 vrijgegeven na ongeluk

19.55

Een bestelbus en een auto zijn maandagavond op de Langeweg in Haaren tegen elkaar gebotst. De bestelbus van PostNL strandde hierbij op de stoep. De schade aan de auto was groot. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De pakketjes in de bestelbus van PostNL zijn overgeladen in een andere bus. De bestuurder van de bestelbus kwam er zonder kleerscheuren vanaf.