Na koper is nu roestvrij staal gewild: 60 meter aan brugleuning gestolen

De leuningen van deze brug over de N69 werden gesloopt.

Dachten we eindelijk af te zijn van koperdieven, blijken ze het nu gemunt te hebben op prijzig roestvrij staal in de openbare ruimte. Dieven hebben vorige week de leuningen van voetgangersbrug Einderheide over de nieuwe N69 bij Riethoven gestolen. Aan beide zijden zijn de stangen van roestvaststaal (RVS) over een lengte van dertig meter verdwenen. Hoe groot de financiële schade is, is nog onbekend.

De leuningen zijn waarschijnlijk vorige week in de nacht van maandag op dinsdag met flink geweld van de brug gesloopt. Hoe de vandalen te werk zijn gegaan, is een raadsel. De brug is pas sinds een half jaar open en alleen voor voetgangers toegankelijk. Automobilisten kunnen niet dicht bij de brug parkeren. Waarschijnlijk is het de dieven te doen geweest om de prijs voor het roestvrij staal (RVS). Door de oorlog in Oekraïne zijn prijzen voor de verschillende metalen flink gestegen.

"Ik heb een plastic boodschappentas vol moeren, bouten en schroeven opgeraapt."

Voetgangers ontdekten de diefstal vorige week dinsdag. "Er lagen alleen nog wat moeren, bouten en schroeven op de grond", vertelt buurtbewoner Loek de Lange die er regelmatig met zijn hond loopt. "Ik heb ze allemaal opgeraapt, het was een plastic boodschappentas vol. Er lagen ook nog wat kapotgezaagde bevestigingsmaterialen. Die heb ik aan de kant gelegd." Hij vervolgt: "Je wil niet hebben dat dat naar beneden valt op de nieuwe N69. Dan heb je een groter probleem als iemand een lekke band rijdt." De Lange heeft het bevestigingsmateriaal intussen overgedragen aan een medewerker van de provincie.

"Het was allemaal net nieuw."

Twee broers die geregeld over de brug fietsen, begrijpen er niks van. "Wie doet nu zoiets? Het was allemaal net nieuw", vertelt Olaf van den Hurk. zijn broer Paul vult aan: "Ik vind het een beetje treurig. Deze leuning wordt vooral gebruikt door oudere mensen zodat ze aan de overkant in het bos kunnen gaan wandelen. Maar nu is de stang ineens weg." Waarschijnlijk keren de RVS-leuningen niet meer terug op de voetgangersbrug. De provincie denkt na over hardhouten leuningen. Einderheide is overigens niet de enige brug over de nieuwe N69 met RVS-trapleuningen. Er zijn nog twee van dit soort bruggen, maar die liggen meer in het zicht.

Een van de gesloopte bevestigingsbeugels (foto: Rogier van Son)