Exploitant oneens met straf kermisongeluk: 'Naar eer en geweten gehandeld'

De attractie Deca Dance

Kermisexploitant Frank Vale uit Bergen op Zoom is het niet eens met de taakstraf van 60 uur en de boete van 7500 euro die hij dinsdag kreeg na een uitspraak van de rechter. Hij krijgt deze straf voor een ernstig ongeluk uit 2019 bij zijn kermisattractie waarbij een man zijn been verloor. "Ik ben niet schuldig."

Thijs den Ouden Geschreven door

Het ongeluk gebeurde op 26 september 2019 in Wijchen. Op die maandag brak er een gondel van de attractie Deca Dance af. Een 8-jarig jongetje zat met zijn vader in deze gondel. De gondel kwam onder een bodemplaat terecht. Het zoontje brak zijn pols. De vader verloor zijn rechterbeen, zijn linkerknie raakte verbrijzeld en hij raakte gewond aan zijn hoofd.

"Ik heb naar eer en geweten gehandeld."

Dinsdag was de uitspraak in de zaak. De kermisexploitant Frank Vale van wie de attractie was, is teleurgesteld in het vonnis. “Het valt toch een beetje tegen", zegt Frank Vale. "Ik ben niet schuldig. Naar mijn mening heb ik gehandeld met de regelgeving en kennis die er toen was. Ik heb naar eer en geweten gehandeld en kan mezelf en anderen daardoor nog gewoon in de ogen aankijken."

"Blijkbaar willen ze altijd iemand slachtofferen."

Frank is het niet eens met de uitspraak, maar dat wil niet zeggen dat hij het ongeluk niet erg vindt. “Het is een situatie met alleen maar verliezers. Altijd moet er iets gebeuren voordat alle ogen opengaan. Dat is in dit geval ook en dat is jammer. Blijkbaar willen ze altijd iemand slachtofferen en dat is niet leuk.”

"Ik was redelijk begaan met de familie."

Hoe het nu met het slachtoffer gaat weet Frank niet. “Ik heb het slachtoffer niet gesproken, omdat ik geen contact met hem mocht hebben. Ik denk dat dat op advies van de advocaat is.” De kermisexploitant baalt er wel van dat hij op dit moment geen contact heeft met het slachtoffer en de familie. “We hebben hiervoor redelijk contact gehad met elkaar. Ik was redelijk begaan met de familie.” Frank is in ieder geval van plan de familie weer op te zoeken. “Als het weer mag, zoek ik weer contact met hem. Wat ik dan precies ga doen weet ik nog niet. Eerst moet ik alles nog even laten bezinken.”