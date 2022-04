112-nieuws: auto in de sloot bij Uden • drukste ochtendspits van het jaar

21.20

Van de peperdure Porsche die woensdagavond betrokken was bij een aanrijding in de Sint Bonifaciuslaan in Eindhoven is weinig over. De bestuurder van de Porsche kwam op de kruising van de Sint Bonifaciuslaan met de Piuslaan in botsing met een andere automobilist. De weg en het fietspad lagen daarna bezaaid met auto-onderdelen. Volgens de politie is een van de twee automobilisten waarschijnlijk door een rood verkeerslicht gereden.

