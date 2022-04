112-nieuws: Albert Heijn in Best ontruimd • botsing maaltijdbezorger

09.37

De Albert Heijn-supermarkt aan de Boterhoek in Best is zaterdagochtend ontruimd na problemen met de koelinstallatie. Er zou gas gelekt zijn. Volgens een 112-correspondent hing er korte tijd een rookachtige walm in de winkel. Het personeel heeft de zaak nadat de problemen ontdekt werden meteen ontruimd. De brandweer en een monteur van de koelinstallatie werden ingeschakeld om de problemen op te lossen. "Onbekend is nog of de winkel deze zaterdag open kan gaan."

